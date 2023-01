Zysk netto banku Goldman Sachs za czwarty kwartał spadł rok do roku o 66 proc., do 1,33 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 3,32 USD, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie on 5,48 USD. Przychód za czwarty kwartał wyniósł natomiast 10,59 mld USD i był o 16 proc. niższy niż przed rokiem.