11-procentowym tąpnięciem ceny ropy Brent zakończyły tydzień, w którym w życie weszły unijne embargo na import surowca z Rosji i towarzyszący mu limit cenowy dla pozostałych odbiorców. Choć w poniedziałek widać pewne odbicie, to i tak nie ziściły się obawy, że mające uderzyć w reżim na Kremlu posunięcie wywinduje ceny ropy, szkodząc w ten sposób Europie i wręcz wspierając Rosję.

Wyboiste wejście w życie limitu cenowego na rosyjską ropę

Choć spadek cen pozwala odtrąbić sukces zwłaszcza administracji amerykańskiej, która namawiała sojuszników do przyjęcia dość wysokiego, sięgającego 60 dol. za baryłkę, limitu, to jego wejście w życie wcale nie było bezproblemowe. Uczestnicy fizycznego rynku ropy skarżyli się na szereg problemów technicznych, a Moskwa zapowiadała odwet.

Na Kremlu analizowane miały być dwa warianty nałożenia na eksportowaną ropę minimum cenowego, a w piątek Władimir Putin ponownie ostrzegał przed cięciem rosyjskich dostaw. Problemem dla handlowców jest fakt, że cena, po której nabywcy rosyjskiej ropy rozliczają transakcje, w praktyce jest znana dopiero po fakcie, więc dopiero wtedy mogą się dowiedzieć o złamaniu sankcji.

W rezultacie handlowcy mogą jeszcze bardziej unikać rosyjskiej ropy, co może prowadzić do większych od zamierzonych ubytków w rosyjskich dostawach. Jednocześnie problem mają tankowce, które utknęły w rejonie cieśnin tureckich, po tym jak Ankara zaczęła od nich żądać okazania ubezpieczenia. Dotyczyło to głównie transportowanej przez terytorium Rosji ropy kazachskiej, jednak już w weekend informowano, że korek się rozluźnia.

Ceny ropy Brent najniższe od prawie roku

Wśród skutków ubocznych zerwania między Rosją a Zachodem współpracy w dziedzinie energii znalazła się też presja na wzrost stawek frachtowych za przewóz ropy (tankowce muszą teraz pokonywać większe odległości, a to sprawia, że statków jest za mało). Jak w niedzielę oceniał saudyjski minister ds. energii, książę Abdulaziz bin Salman, na ocenę skutków nałożenia limitu cenowego wciąż jest za wcześnie.

Tymczasem presję na wzrost cen wywierać może awaria ważnego ropociągu w USA oraz sygnały potwierdzające odchodzenie Chin od polityki zero-Covid. To powinno wesprzeć popyt na ropę, którego perspektywy są słabe za sprawą nadchodzącego globalnego spowolnienia. Ceny odmiany Brent są na najlepszej drodze, by zakończyć spadkiem drugi kwartał z rzędu, co ostatnio zdarzyło się w 2019 r. W ubiegłym tygodniu jej notowania oddały całość zwyżek wypracowanych w 2022 r., co daje nadzieje na spadek cen paliw na stacjach i dalsze łagodzenie kryzysu energetycznego.