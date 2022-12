We wtorek wieczorem na londyńskiej giełdzie ICE cena kontraktów futures z dostawą w lutym na ropę Brent spadła o 4,34 proc. do 79,09 dol. za baryłkę. Kilka minut wcześniej ropa tej marki spadła poniżej 79 dol.za baryłkę. Styczniowe kontrakty terminowe na amerykańską markę WTI potaniały o 4,17 proc. do 73,72 dol.

Reklama

Do 18.00 spadek wyhamował, cena kontraktów terminowych osiągnęła poziom 80,12 dol. za baryłkę. Styczniowe kontrakty terminowe na ropę WTI potaniały o 2,87 proc. do 74,22 dol. za baryłkę.

Wcześniej, 6 grudnia, Administracja Informacji Energetycznej (Energy Information Administration) Departamentu Energii USA obniżyła prognozę ceny ropy Brent w 2022 roku ze 102,13 dol. do 101,48 dol. za baryłkę.

Agencja podniosła również prognozę dziennego wydobycia ropy w 2022 roku o 40 tys. baryłek, do 11,87 mln baryłek dziennie. Prognozy wydobycia na 2023 r. zostały podniesione do 12,34 mln b/d (o 30 tys. baryłek).