Adidas, znany niemiecki producent odzieży sportowej, obciął w środę prognozę zysku (z trwających operacji) na 2022 r. z 500 mln euro do 250 mln euro. Przyczyniły się do tego komplikacje związane z zerwaniem kontraktu z firmą Yeezy należącą do kontrowersyjnego rapera Ye (znanego również jako Kanye West).