To przede wszystkim konsekwencja wysokich i nieprzewidywalnych kosztów zakupu surowców. Rosnące wydatki, zwłaszcza na gaz ziemny, zmuszają producentów do podnoszenia cen wyrobów, co z kolei zniechęca klientów do zgłaszania na nie istotnego zapotrzebowania. Powoli zbliża się jednak szczyt sezonu, więc wszyscy mają nadzieję na wzrost popytu.