Kryzys kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii coraz mocniej bije w najmniejsze firmy. Jak wynika z badania zleconego przez Virgin Money, 40 proc. szefów małych spółek zdecydowało się na zwolnienie pracowników i wykonywanie niezbędnych zadań samemu.

Co więcej, ponad 60 proc. uczestników badania ma trudności w dostosowaniu się do nowych warunków gospodarczych i kontynuowania w nich działalności. – Prowadzenie biznesu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Jest wiele obszarów jak finanse, księgowość czy marketing. Niemożliwe jest posiadanie dobrych kompetencji we wszystkich dziedzinach, jednak jak pokazuje badanie, wielu menedżerów zmuszonych jest do podjęcia się tych zadań – skomentowała Sharon Ellis z Virgin Money.

Chociaż czasy są trudne, to nie dla informatyków czy programistów. Badanie pokazało, że akurat w kwestiach technicznych firmy sięgają po usługi specjalistów. gsu