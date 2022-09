Wsparte solidnymi wynikami kwartalnymi notowania LiveChatu okazały się najsilniejszą spółką z całej ósemki, wybranej przez analityków do sierpniowego portfela technicznego „Parkietu”. Co ciekawe, akcje w połowie miesiąca wzbiły się powyżej pułapu 100 zł, a następnie, po krótkich perturbacjach, utrzymały się powyżej okrągłego poziomu do końca miesiąca. Również pierwszy dzień września był całkiem udany – po południu akcje technologicznej firmy lekko zwyżkowały przy bardzo słabym zachowaniu całego rynku.