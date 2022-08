Kontrolowana przez Cohena spółka RC Ventures w okresie styczeń-marzec zapłaciła 121,2 miliona dolarów za 7,75 mln akcji i opcji na zakup kolejnych 1,67 mln walorów Bed Bath &Boyond, wynika z komunikatu przesłanego do nadzoru amerykańskiego rynku kapitałowego. W minionym tygodniu cały pakiet został sprzedany za 189,3 mln USD.

Kiedy wyjście Cohena z tej inwestycji zostało upublicznione nastąpiła wyprzedaż akcji Bed Bath &Beyond i kurs ostro zanurkował.

Okazało się też, że kiedy Cohen sprzedawał drobni inwestorzy, aktywni na forum WallStreetBets, netto byli kupcami tych papierów.

We wtorek kurs akcji Bed Bath&Beyond w pewnym momencie był ponad czterokrotnie wyżej niż w lipcowym dołku. I wtedy Cohen zaczął sprzedawać akcje i opcje na walory Bed Bath&Boyond.

Indywidualni inwestorzy, którzy w minionych tygodniach ostro kupowali akcje tej spółki, mimo pogarszającej się jej sytuacji finansowej, w środę i czwartek netto zaangażowali w walory Bed Bath&Boyond prawie 230 milionów dolarów, oszacowała forma Vanda Research.

Urodzony w Montrealu Cohen na szersze wody wypłynął w 2021 roku, kiedy drobnych graczy ogarnęła moemowa gorączka. Stał się nawet jej symbolem.

W sztandarowej wówczas memowej spółce GameStop Cohen zaczął robić takie same porządki jak później w Bed Bath&Beyond. Został nawet szefem rady nadzorczej.

Od czasu do czasu odpalał na Twitterzeniespójne, według Bloomberga, teksty krytykując wysoko opłacanych prezesów i sępy z Wall Street polujące na zarobek, co podobało się niektórym drobnym graczom.

Ci inwestorzy indywidualni, którzy do pociągu Bed Bath&Beyond wskoczyli przed wyprzedażą akcji próbując wycisnąć posiadaczy krótkich pozycji i zarobić, stracili minimum 205 milionów dolarów.

- Czasem, kiedy rzeczy wydają się zbyt łatwe i widzi się 100-proc. rajd bez wyraźnego powodu , nie jest to sygnał by włączyć się do akcji, lecz by kierować się ku wyjściu - przekonuje Greg Taylor, główny strateg w Purpose Investments.

Straty potęgowały się w piątek. Na platformie Fidelity zlecenia sprzedaży akcji Bed Bath&Boyond dwukrotnie przewyższały zlecenia kupna, a kurs spadł do 11,03 dolara.

- Średnia wartość portfela inwestora indywidualnego znacząco się obniżyła, co oznacza, że zdolność do absorbowania dodatkowych strat jest ograniczona w porównaniu z minionym rokiem - ocenia Giacomo Pierantoni, analityk Vanda Research.

Jednak mimo wszystko drobni gracze w minionym tygodniu w akcje AMC Entertainment Holdings i Bed Bath &Beyond zaangażowani około 700 milionów dolarów.

Co więcej w piątek na platformie Fidelity akcje GameStop i AMC należały do najchętniej kupowanych papierów.