Aktywność ekonomiczna nad Wisłą zmalała w II kwartale o 2,3 proc. Pomijając pandemię, to najgorszy wynik w historii porównywalnych danych. To początek okresu dekoniunktury, który może potrwać jeszcze trzy kwartały. Pesymistyczne scenariusze zakładają, że na przełomie lat 2022 i 2023 aktywność w gospodarce będzie malała już nawet rok do roku, a w całym 2023 r. ledwie wzrośnie.