– Akcjonariusze uznali, że w obecnej sytuacji nie jest wskazane wypłacanie dywidendy z zysków za 2021 r. – przekazał Famil Sadygov, wiceprezes Gazpromu.

Reklama

Decyzja walnego zgromadzenia była ogromnym zaskoczeniem dla rynku. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę rekordowej w historii spółki dywidendy 1,2 bln rubli (22,8 mld USD przy obecnym kursie). To pierwszy raz od 1998 r., kiedy Gazprom nie wypłaci dywidendy.

– To katastrofa dla akcji Gazpromu, ponieważ jedyną zachętą do inwestowania w spółkę były wysokie dywidendy – skomentowali analitycy Tinkoff Investments.

Gazprom planuje do 2025 r. wydać 526 mld rubli na inwestycje, w tym zwiększenie gazyfikacji Rosji do 72 proc. Bez dostępu do gazu jest obecnie ok. 40 proc. Rosjan.