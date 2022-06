Chiny: Przemysł znów rośnie

Oficjalny wskaźnik koniunktury PMI dla chińskiego przemysłu wzrósł z 49,6 pkt w maju do 50,2 pkt w czerwcu. To oznacza, że po raz pierwszy od lutego aktywność w tym sektorze znów rośnie. (Wskazuje na to każdy odczyt PMI powyżej 50 pkt.).