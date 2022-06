Wojna okaże się szansą na rewolucyjną odbudowę Ukrainy?

Choć u naszego wschodniego sąsiada cały czas trwa wojna, to trzeba zacząć już myśleć o tym, jak przeprowadzić odbudowę. Czy to możliwe, by przy wsparciu Unii Europejskiej Ukraina odbudowała się w nowoczesny, zrównoważony sposób?