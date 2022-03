Wojna w Ukrainie może przyczynić się do zmiany układu sił w branży naftowej. Administracja Bidena ma problem ze zbliżeniem Arabii Saudyjskiej do Chin i gotowa jest przeprosić się z Iranem oraz z Wenezuelą. Potrzebne będą jednak też dodatkowe inwestycje w produkcję ropy w USA. A przecież do niedawna decydenci z Waszyngtonu i Wall Street odsuwali się od tej „brudnej" branży.