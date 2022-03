Rosja: giełda w Moskwie ruszy w poniedziałek, ale bez handlu akcjami

To otwarcie jedynie z nazwy. Na moskiewskim parkiecie do obrotu trafią obligacje federalne i to na zaledwie cztery godziny. Bank Rosji będzie kupował obligacje w ilościach „niezbędnych do ograniczenia zagrożeń dla stabilności finansowej” – zapowiedziała prezes Elwira Nabiullina.