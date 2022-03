Wojenna atmosfera odcisnęła swoje piętno także na rynku pierwotnym, który do momentu inwazji przeżywał świetne chwile, przynajmniej w segmencie emisji publicznych adresowanych do inwestorów indywidualnych. Do momentu inwazji prawie wszystkie emisje kończyły się wyraźną nadsubskrypcją, a inwestorzy chętnie lokowali gotówkę w papierach, które dawały im nadzieję na ochronę przed inflacją i których oprocentowanie rosło w miarę kolejnych podwyżek stóp.