Za nami kolejna sesja pod znakiem przewagi podaży. WIG20 kontynuował trwającą od początku tego tygodnia korektę, tym razem notując ok. 1 proc. straty. Postawa inwestorów wpisywała się w negatywne nastroje na pozostałych europejskich giełdach, które zdominowały czwartkowy handel, choć zasięg spadków głównych indeksów nie był znaczący. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decydowała w dużej mierze sytuacja na Bliskim Wschodzie. Głównym wyzwaniem pozostawały napięcia na linii USA–Iran. Oba państwa oskarżają drugą stronę o naruszanie zawieszenia broni. W dodatku w dalszym ciągu trwa blokada cieśniny Ormuz, co utrudnia transport surowców energetycznych z tego regionu i wywiera presję na ich ceny. Inwestorzy zdają się być coraz bardzie zniechęceni brakiem postępów w negocjacjach pokojowych.

Pepco na celowniku kupujących, banki pogłębiły przeceną

Spadki w Warszawie zawdzięczamy przede wszystkim wzmożonej podaży akcji spółek z indeksu WIG20. Uwaga sprzedających skierowana była przede wszystkim na akcje Kruka i CD Projektu, co skutkowało najgłębszymi spadkami w indeksie, przekraczającymi nawet 3 proc. Na celowniku znalazły się także papiery banków, które pogłębiły korektę, notując czwartą spadkową sesję z rzędu. Wyprzedaż nie ominęła akcji KGHM, którym mocno ciążyła korekta cen miedzi na światowych giełdach metali. Na drugim biegunie były efektownie drożejące walory Pepco wsparte korektą w górę prognoz zarządu na 2026 rok Nie brakowało także chętnych do zakupów akcji Orlenu, czemu sprzyjała kontynuacja odbicia cen ropy naftowej. Wyprzedaż ominęła również papiery PGE i Allegro.

Przecena nie oszczędziła spółek szerokiego rynku. Na plus wyróżniały się akcje zeszłotygodniowego debiutanta Creotech Quantum, które po krótkiej korekcie w czwartek wróciły do łask, notując dwucyfrowe zwyżki. Natomiast chętnie pozbywano się papierów m. in Arctic Paper i Rainbow Tours.