Gdzie trzeba potrzeć, żeby uwolnić ducha polskiej przedsiębiorczości?

„Maczety w ruch” – tymi słowami premier Donald Tusk zakończył tweeta, w którym informował w marcu o przekazaniu do realizacji pierwszego pakietu deregulacyjnego. Było to 111 propozycji zmian przepisów, zebranych w ramach inicjatywy Rafała Brzoski.

Duch „uwalniania przedsiębiorczości” unosi się nad całą Europą, szczególnie po jesiennej publikacji raportu Mario Draghiego, w którym poluzowanie regulacyjnej śruby było jedną z recept na poprawę konkurencyjności unijnej gospodarki. Jednocześnie biznes duże nadzieje pokłada w obecnej polskiej prezydencji, licząc na to, że jest to okazja do spozycjonowania się jako europejski lider w procesie deregulacji, i przedstawiając nasze spojrzenie na część procesów (np. transformacji energetycznej czy szeroko pojętego raportowania). Tym bardziej że wiele obowiązków firm wynika nie z inicjatyw na poziomie krajowym, ale unijnym.

Inna sprawa, czy porównanie Tuska z maczetami – acz użyte w kontekście walki z „gąszczem” absurdów – było najtrafniejsze, bo w tym zapale można pociąć i regulacje wartościowe np. dla konsumentów czy pracowników. W kampanii prezydenckiej pojawiają się postulaty wyrzucania dwóch przepisów przy okazji przyjmowania jednego, niemniej wielu ekonomistów podkreśla, że to nie ilość regulacji jest kluczowym wyzwaniem.

Jesteśmy przeregulowani?

Czy polska gospodarka jest przeregulowana, co w efekcie negatywnie wpływa na jej konkurencyjność i tempo wzrostu? Zapytaliśmy o to ekonomistów w ramach kolejnej edycji panelu ekonomistów. Z taką tezą zgodziło się 15 z 26 ekspertów. Przeciwne zdanie wyraziło 8 badanych.