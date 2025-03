Zacisnęliśmy pasa

Sprzedaż detaliczna w lutym była o 0,5 proc. niższa niż przed rokiem – podał w poniedziałek GUS. Średnia prognoz ekonomistów w ankiecie „Parkietu” wskazywała na wzrost o 3,4 proc. Sprzedaż bardzo rozczarowała po tym, jak w styczniu dała pozytywne sygnały (wzrost o 4,8 proc.). Dość zauważyć, że najbardziej pesymistyczna prognoza na luty zakładała wzrost o 1,4 proc. Słowem, dane GUS są gorsze od najgorszej projekcji o blisko 2 punkty procentowe. Ze szczegółowych danych wynika, że wzrost rok do roku odnotowano w sprzedaży produktów kosmetycznych i farmaceutycznych (+7,4 proc.), odzieży i obuwia (+6 proc.), mebli i sprzętu RTV/AGD (+5,8 proc.) czy pojazdów i części do nich (+5,1 proc.). Lekko urosła też sprzedaż książek i prasy (+1,7 proc.), spadła zaś sprzedaż żywności (-2,2 proc.), paliw (-3 proc.) i przede wszystkim produktów z kategorii „pozostałe” (-8,7 proc.). Ze szczególną uwagą ekonomiści zerkali na dane o sprzedaży dóbr trwałego użytku. Styczniowe dane w tym zakresie były wręcz szokująco dobre: +13,6 proc. rok do roku, choć wcześniej długimi miesiącami dynamika w tej kategorii była ujemna. Analizy ekonomistów Santander Bank Polska wskazują, że zapał do oszczędzania zmniejsza się od blisko roku i jest już ponad połowę mniejszy niż w szczytowym momencie (acz nadal pozostaje wzmożony na tle danych sprzed pandemii). Z kolei dane o koniunkturze konsumenckiej wykazują najwyższą od ponad trzech lat ocenę, że obecnie jest dobry czas na ważne zakupy.