Dobrowolny ZUS? Za żadne skarby. „Ekstremalnie nieracjonalne”

Rzadko w której kwestii ekonomiści mówią jednym głosem jak w przypadku „dobrowolnego ZUS-u”.

W nowej rundzie Panelu Ekonomistów „Parkietu” zapytaliśmy 25 ekspertów o tę ideę, i żaden z nich jej nie wspiera. Z naszą tezą – iż odprowadzanie składek do ZUS-u za siebie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą powinno być nieobligatoryjne – nie zgodziło się aż 24 ekonomistów (w tym dziewięcioro zdecydowanie), tylko jeden zaznaczył, że „nie ma zdania”. – To ekstremalnie nieracjonalny pomysł. Byłaby to instytucjonalna pułapka, w którą wpadłaby znaczna część, pewnie nawet większość, takich osób – ostrzega prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej, współtwórca obecnego systemu emerytalnego w Polsce. – Dotyczy to szczególnie składki emerytalnej, będącej oszczędnością, z której finansowana będzie ich konsumpcja. Badania jednoznacznie wskazują, że ludzie nie doszacowują kosztu tej konsumpcji. Nawet jeśli coś sami oszczędzają na starość, to jest to za mało. Stąd istnienie powszechnych systemów, w których uczestnictwo jest obowiązkowe. Inaczej prowadziłoby to do ubóstwa na starość lub obciążenia społeczeństwa kosztem wspierania tych, którzy swoich oszczędności nie mają – zauważa.

Generalnie: trudno spodziewać się, że przedsiębiorca niebędący w stanie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne samodzielnie zgromadzi oszczędności zapewniające mu byt w razie m.in. kalectwa czy na starość. To mit. W te tony uderzają też inni eksperci.

– Nie znam badań, które by potwierdzały, że osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują się większą przezornością i w swojej masie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie dochody na czas, w którym nie będą już zdolne do pracy – zauważa prof. Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej. Jednocześnie z różnych względów – między innymi prawnych, politycznych i etycznych – trudno wyobrazić sobie, żeby państwo te osoby pozostawiło na pastwę losu na starość czy na przykład po wypadku.

Większa progresja, nie przywileje

Marek Ignaszak z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie komentuje, że składki ZUS-u mogłyby być dobrowolne, gdyby osoba nieopłacająca ich nie mogła potem otrzymywać żadnych świadczeń z publicznego systemu.

– Jednak z punktu widzenia prawa (i moralności) taka umowa jest niemożliwa do wyegzekwowania. Przykładowo, co zrobimy, jeśli taka osoba straci możliwość wykonywania pracy w wyniku choroby? Pozwolimy jej umrzeć z głodu? – pyta dosadnie.