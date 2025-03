800+ wyłącznie dla pracujących? Ekonomiści w większości są przeciwni

W przestrzeni publicznej sporo w tym roku mówi się o ograniczeniu wypłat 800+ dla cudzoziemców. – Takie świadczenia jak 800+ powinny się należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, mieszkać i płacić w Polsce podatki – deklarował w styczniu Rafał Trzaskowski. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie autorstwa grupy posłów PiS. O ograniczeniu 800+ tylko do pracujących rodziców także wobec Polaków dyskutuje się rzadziej, acz pojawiały się w ostatnich latach takie głosy. Przykładowo jako zwolennik takiego rozwiązania deklarował się Ryszard Petru z Polski 2050. Gdy w 2023 r. ważyły się losy podwyżki kwoty świadczenia z 500 do 800 zł, Polskie Stronnictwo Ludowe postulowało, aby wyższa kwota przysługiwała wyłącznie pracującym. Jednocześnie – zaznaczmy to wyraźnie – w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma żadnych dyskusji o cięciach w programie 800+.