W styczniu Polacy poszaleli na zakupach

W tym roku RPP obniży główną stopę NBP do 5 proc.

W 2025 roku stopa referencyjna NBP spadnie do 5 proc., w 2026 do 3,25 proc., a w 2027 do 3 proc. – przewidują analitycy S&P Global Ratings. W tym roku niższe stopy niż Polska będą miały Węgry.