Nowe dane o PMI dla polskiego przemysłu. Duży wzrost optymizmu przedsiębiorców

Niestety, w styczniu według badania S&P Global odnotowano pierwszy od czterech miesięcy spadek zatrudnienia w przemyśle. - Likwidacja miejsc pracy była jednak niewielka i należy ją rozpatrywać w kontekście trwałego tworzenia nowych stanowisk w ostatnim kwartale 2024 roku – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.

Z sektora wciąż nie docierają sygnały proinflacyjne. Średnie koszty produkcji spadły czwarty miesiąc z rzędu, m.in. ze względu na silnego złotego wobec euro. Na początku roku według potaniały m.in. metale, chemikalia i papier. Ceny wyrobów gotowych zostały obniżone ósmy miesiąc z rzędu (acz nieznacznie).

Duży wzrost optymizmu w przemyśle

Cieszy spory wzrost prognoz na najbliższy rok. Nastroje wciąż ankietowanych przedsiębiorców są najlepsze od sierpnia 2024 r., a skala poprawy optymizmu w styczniu największa od ponad czterech lat. Jak zwraca uwagę Balchin, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wskaźnik przyszłej produkcji odnotował największy wzrost w historii badania, nie licząc wahań na początku pandemii. - Firmy oczekiwały ożywienia na rynkach Europy Zachodniej, co potwierdzały pozytywne dane PMI dla strefy euro ze stycznia – komentuje ekonomista, zauważając przy tym, że umocnienie złotego wobec euro może osłabiać konkurencyjność polskiego eksportu. Warto przy tym zauważyć, że choć rzeczywiście PMI dla przemysłu Niemiec czy Francji wyraźnie urosło w styczniu (do 45 pkt z około 42-42,5 pkt w grudniu), to nadal jest wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt.

„Bieżące wyniki przemysłu są wciąż słabe, zwłaszcza zatrudnienia. Ale poprawiły się oczekiwania” – konstatują dane o PMI dla polskiego sektora przetwórczego ekonomiści Pekao na X. A analitycy z PKO BP dodają: rosnący optymizm daje nadzieję na kontynuację poprawy i zakończenie jednego z najdłuższych okresów dekoniunktury w historii. „Nowa administracja w USA i zainicjowana przez nią wojna handlowa stanowią zarówno wyzwanie, jak i szansę dla przemysłu Europy”