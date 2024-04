Zagraniczne firmy już lepiej oceniają Polskę

Poprawiają się oceny stanu polskiej gospodarki w oczach zagranicznych inwestorów. W 2023 r. jedna trzecia określała go jako zły, w tym roku odsetek negatywnych opinii zmalał do niespełna 13 proc. Największe niezadowolenie przedsiębiorców budzi nieprzewidywalność polityki gospodarczej, rosnące koszty pracy oraz system podatkowy – wynika z najnowszego raportu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) we współpracy z izbami zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce.