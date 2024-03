Ekonomiści: zarzuty wobec prezesa NBP są poważne

Wojtyna przytacza siedem wymiarów upolitycznienia NBP, które mogłyby uzasadniać postawienie prezesa Glapińskiego przed TS (i są one przytoczone w uzasadnieniu wstępnego wniosku przygotowanego przez grupę posłów).

To m.in. próba wykorzystania NBP jako narzędzia wspomagającego odchodzenie od demokracji liberalnej i przekształcania w ustrój autorytarny, wykraczanie poza mandat wynikający z konstytucji, ustawy o NBP oraz traktatu o UE, podporządkowanie decyzji ekonomicznych politycznemu cyklowi wyborczemu (w tym zaskakująca decyzja o skokowej obniżce stóp procentowych przed wyborami, upubliczniona przed wyborami informacja o przewidywanej wpłacie zysku NBP do budżetu), propaganda ukierunkowana na elektorat PiS i dezinformacja o stanie gospodarki, upolitycznienie zarządu NBP, liczne przypadki zatrudniania osób, które straciły stanowiska w wyniku wyborów, a nie spełniają wymogów fachowości, utrudnianie dostępu do informacji członkom RPP określanym jako „nasłani” bądź „przysłani przez Senat”.

Osiem zarzutów wobec prezesa Glapińskiego

We wstępnym wniosku o postawienie Glapińskiego przed TK grupa posłów postawiła mu następujących osiem zarzutów.

1. W latach 2020-2021 inicjował i uczestniczył w podejmowaniu przez zarząd NBP decyzji o skupie obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez to zapewniał pośrednie finansowanie przez NBP deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 mld zł, co stanowiło naruszenie art. 220 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 3. ust. 1 ustawy o NBP.

2. Powyższe działania realizowane były bez należytego upoważnienia od Rady Polityki Pieniężnej (co stanowiło naruszenie ustawy o NBP).

3. Podejmował interwencje walutowe bez należytego upoważnienia od zarządu NBP, a ponadto co najmniej część z nich miała na celu osłabienie wartości polskiej waluty (naruszenie ustawy o NBP i Konstytucji).