Przemysł odzyskuje wigor, produkcja w trendzie sprzed pandemii

Produkcja sprzedana przemysłu zmalała we wrześniu realnie o 3,1 proc. rok do roku, najbardziej od kwietnia br., po zniżce o 1,9 proc. w sierpniu – podał w czwartek GUS. Wrześniowa zniżka produkcji okazała się minimalnie głębsza, niż szacowali przeciętnie ekonomiści w ankiecie „Parkietu”, ale za to GUS zrewidował w górę wynik sierpniowy.

Pogorszenie koniunktury w przemyśle we wrześniu, na które zdają się wskazywać czwartkowe dane, jest pozorne. Spadek produkcji przyspieszył wyłącznie wskutek niekorzystnego układu kalendarza. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja sprzedana przemysłu była we wrześniu realnie o 0,9 proc. mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy w sierpniu zmalała o 1,8 proc. rok do roku. Co jednak ważniejsze, w ciągu miesiąca produkcja oczyszczona z wpływu czynników sezonowych wzrosła o 0,9 proc. po zwyżce o 0,6 proc. w sierpniu. Dwie z rzędu miesięczne zwyżki aktywności w przemyśle GUS odnotował poprzednio pod koniec 2022 r.