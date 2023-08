Spadek inflacji traci rozpęd

Szczegóły sierpniowych danych, na razie skąpe (pełne GUS poda w połowie sierpnia), wskazują, że hamowanie inflacji to w dużej mierze efekt stabilizacji cen żywności i nośników energii w połączeniu z wysoką bazą odniesienia sprzed roku.

Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w sierpniu o 12,7 proc. rok do roku, najmniej od marca 2022 r., po 15,6 proc. w lipcu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów z tej kategorii zmalały o 1 proc., nieco mniej niż w lipcu (1,2 proc.).

Nośniki energii podrożały w sierpniu o 13,9 proc. rok do roku, najmniej od listopada 2021 r., po 16,7 proc. w lipcu. W ujęciu miesiąc do miesiąca ich ceny drugi raz z rzędu się nie zmieniły, podczas gdy wcześniej przez cztery miesiące z rzędu spadały.

Do wyhamowania dezinflacji przyczynił się wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu o 1,9 proc. w stosunku do lipca. W rezultacie w ujęciu rok do roku paliwa potaniały o 6,1 proc., po 15,5 proc. w lipcu.

Na podstawie czwartkowych danych ekonomiści szacują, że inflacja bazowa wyniosła w sierpniu około 10 proc. po 10,6 proc. w lipcu. Taki wynik oznaczałby, że od szczytu z marca (12,3 proc.) ta miara wzrostu cen zmalała jedynie o 2,3 pkt proc., podczas gdy roczna dynamika CPI spadła od szczytu o ponad 8 pkt proc.

Uporczywość inflacji bazowej, która może wskazywać na to, że w gospodarce utrzymuje się presja na wzrost cen niezależna od cen surowców, skłania większość ekonomistów do oczekiwania, że inflacja CPI będzie opadała do celu NBP (2,5 proc. z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę) bardzo powoli. Według prognoz Ministerstwa Finansów jeszcze w 2026 r. inflacja będzie – średnio rzecz biorąc – przekraczała 3 proc.