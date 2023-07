Obniżki stóp w tym roku opóźnią powrót inflacji do celu NBP

- RPP, jeśli ma wypełniać swój konstytucyjny mandat, nie powinna zbyt szybko obniżać stopy referencyjnej. Inflacja w Polsce nadal jest na bardzo wysokich poziomach - dużo wyższych niż cel inflacyjny NBP - a jej spadek w ostatnim okresie w dużej mierze wynika z efektów bazy odniesienia, a nie realnego zmniejszenia presji inflacyjnej – tłumaczy prof. Cezary Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej. - Zbyt szybkie obniżki stóp będą dla Polski bardzo kosztowne, ponieważ inflacja może się wtedy zakorzenić na wysokich poziomach i trudno będzie zapewnić Polakom stabilność cen w długim okresie – tłumaczy. - Uzależnianie obniżek stop procentowych od przekroczenia przez inflację umownej granicy 10 proc. nie ma sensu. Ani merytorycznego, ani formalnego. Celem inflacyjnym w Polsce pozostaje poziom 2,5 proc. dla rocznego wskaźnika CPI. Ustalanie jakiegoś nowego celu na poziomie 10 proc. wprowadza Polaków w błąd – dodaje prof. Eugeniusz Gatnar z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek RPP w latach 2016-2022, a wcześniej członek zarządu NBP.

Ekonomiści powszechnie podkreślają, że lipcowa projekcja NBP wskazuje na nawet wyższą inflację niż poprzednia, z marca, gdy RPP o obniżkach stóp jeszcze nie myślała. Przykładowo, analitycy z DAiBE NBP za najbardziej prawdopodobny scenariusz uważają obecnie spadek inflacji w IV kwartale 2025 r. do 3,3 proc., zamiast do 3,1 proc., jak w marcu. Wyższe niż wcześniej są przede wszystkim prognozy tzw. inflacji bazowej, nie obejmującej cen energii, paliw i żywności, na którą krajowa polityka pieniężna ma większy wpływ niż na inflację ogółem. Wzrost cen towarów i usług w kategoriach bazowych w IV kwartale 2024 r. będzie wynosił, w świetle aktualnej projekcji, 5,2 proc., a rok później 3,4 proc. (zamiast 5 i 3,1 proc., jak wskazywała projekcja z marca). To, jak zauważa Grzegorz Maliszewski, m.in. odzwierciedlenie zmiany prognoz dotyczących kondycji rynku pracy. Obecna projekcja wskazuje na niższy niż marcowa poziom stopy bezrobocia i wyższą dynamikę płac i kosztów pracy. – Ciasny rynek pracy i utrzymująca się presja płacowa stanowią główne ryzyka dla dezinflacji w 2024 i 2025 r. Koszty firm będą rosły, a w warunkach odbudowy popytu (dodatnia realna dynamika płac, transfery społeczne) mogą one być przenoszone na ceny detaliczne – dodaje. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, podkreśla, że nowa projekcja jest też bardziej optymistyczna w odniesieniu do tempa wzrostu gospodarczego w latach 2024 i 2025. – Dynamika PKB w projekcji oscyluje wokół potencjału polskiej gospodarki, którego przekroczenie zwiększa ryzyko wzrostu presji inflacyjnej – tłumaczy.

Prognozy DAiBE NBP są zaś sporządzane przy założeniu, że stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. – Według naszych szacunków opartych na modelach NBP zmiana stóp w tej skali, jaka wyceniana jest na rynku, oznaczałaby, że inflacja w IV kw. 2024 wyniosłaby ponad 5 proc., a w IV kw. 2025 około 4 proc. rok do roku. Oznacza to, że inflacja byłaby odpowiednio o 2,5 i 1,5 punktu proc. wyższa od celu RPP – tłumaczyli ekonomiści z banku Citi Handlowy w opublikowanym w zeszłym tygodniu raporcie. – Ponadto projekcja NBP nie zakłada wygaszenia tarczy inflacyjnej w części dotyczącej podatku VAT od żywności. Szacujemy, że w przypadku wzrostu stawki VAT do 5 proc. inflacja w 2024 r. wzrosłaby o dodatkowy 1 pkt proc., a więc na koniec roku wyniosłaby około 6 proc. Pomijamy w tym wszystkim fakt, że nasze szacunki zostały dokonane jedynie na podstawie obniżek stóp w 2023 r., a kontrakty FRA wyceniają dalsze 1,50 pkt proc. cięć w 2024 r. – tłumaczyli.

Choć ekonomiści w zdecydowanej większości uważają, że lipcowa projekcja nie uzasadnia obniżki stóp procentowych nawet w 2024 r., to jednocześnie ponad 71 proc. z nich ocenia, że optymalny poziom stóp procentowych na koniec 2024 r. będzie niższy od obecnego. Jak to możliwe? Uczestnicy naszej sondy liczą na to, że kolejne projekcje – szczególnie marcowa – wskażą na powrót inflacji do celu NBP w 2026 r. To pozwoli RPP w zgodzie z mandatem na rozluźnienie polityki pieniężnej.