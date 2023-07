Przed lipcowym posiedzeniem RPP zapoznała się z nowymi prognozami Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP (tzw. projekcja). Ich zarys znajdzie się w komunikacie po posiedzeniu, który zostanie opublikowany o godz. 16.

Kształt projekcji wpłynie na oczekiwania uczestników rynku co do tego, kiedy RPP zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych. Według niektórych analityków, mogłoby do niej dojść już we wrześniu, czyli na kolejnym posiedzeniu Rady (w sierpniu ma wakacje). Za bardziej prawdopodobny scenariusz uchodziła jednak dotąd obniżka w październiku lub w listopadzie.

Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści (36 zespołów i indywidualnych analityków, uczestniczących w konkursie prognoz średnioterminowych) przeciętnie oczekują, że do końca br. RPP obniży stopę referencyjną tylko raz, do 6,5 proc. Do połowy 2024 r. zmaleje ona wedle tych prognoz do 6 proc.

Scenariusze ekonomistów co do tego, jak będzie postępowała RPP, są jednak mocno zróżnicowane. Przykładowo, aż 11 uczestników naszej ankiety zakłada, że w tym roku do żadnej obniżki stóp nie dojdzie. Inni sądzą, że RPP zdąży obniżyć stopy dwa albo nawet trzy razy. Skrajne prognozy sugerują, że w połowie 2024 r. stopa referencyjna NBP znajdzie się w okolicy 4 proc., ale są też głosy, że do tego czasu stopa ta pozostanie bez zmian.