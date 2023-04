Jak podał w poniedziałek GUS, produkcja sprzedana przemysłu w marcu (czyli w cenach stałych) zmalała o 2,9 proc. rok do roku po zniżce o 1 proc. w lutym. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści szacowali przeciętnie, że produkcja zmalała o 1,9 proc. rok do roku, przyjmując za punkt wyjścia , że wstępne dane sprzed miesiąca, wedle których wtedy produkcja zmalała o 1,2 proc.

Pogłębienie spadku produkcji przemysłowej w marcu nie było spowodowane układem kalendarza ani czynnikami sezonowymi. Po wyeliminowaniu tego rodzaju zaburzeń, produkcja w minionym miesiącu zmalała o 1 proc. wobec lutego, gdy z kolei wzrosła o około 0,9 proc.

Zniżki produkcji w ujęciu rok do roku to w dużej mierze efekt wysokiej bazy odniesienia, związanej z wysoką aktywnością w energetyce i górnictwie przed rokiem. Tak tłumaczyć można to, że produkcja energii w marcu tąpnęła o 21,8 proc. rok do roku po zniżce o 4,2 proc. w lutym. Z kolei w górnictwie produkcja zmalała o 7,2 proc. rok do roku po zwyżce o 3,5 proc. miesiąc wcześniej.

W przemyśle przetwórczym, który jest bardziej wrażliwy na cykliczne zmiany koniunktury niż przemysł ogółem, też wyraźnie widać jednak spowolnienie. Produkcja sprzedana w przetwórstwie zmalałą w marcu o 0,4 proc. rok do roku po zniżce o 0,8 proc. w lutym.

Jak jednak zauważyli ekonomiści z banku PKO BP, stosunkowo dobrze radzą sobie branże zorientowane na eksport. Przykładowo, produkcja maszyn podskoczyła o 21,1 proc. rok do roku po zwyżce o około 10 proc. miesiąc wcześniej, a produkcja samochodów o 17,2 proc. rok do roku po zwyżce o 15 proc. w lutym.

Optymistycznym akcentem w marcowych danych dotyczących przemysłu było mocne wyhamowanie inflacji w tym sektorze. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) wzrósł o 10,1 proc. rok do roku, najmniej od sierpnia 2021 r., po zwyżce o 18,2 proc. w lutym (wstępne dane wskazywały na 18,4 proc.). To pozwala oczekiwać, że z czasem hamowała będzie także inflacja konsumencka, która w marcu wyniosła 16,1 proc. rok do roku.