Wskaźnik cen konsumpcyjnych, główna miara inflacji w Polsce, podskoczył w październiku o 17,9 proc. rok do roku, po zwyżce o 17,2 proc. we wrześniu. Do przyspieszenia inflacji w największym stopniu przyczynił się wzrost cen żywności o 22 proc. rok do roku. W dwucyfrowym tempie drożeje jednak ponad połowa składowych przeciętnego koszyka konsumpcyjnego.