Decyzja została podjęta jednomyślnie, a mediana prognoz poszczególnych członków Komitetu wskazuje na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych przed końcem roku. To przesądziło o jastrzębim odbiorze decyzji i doprowadziło do umocnienia dolara. Na początku czwartkowej sesji obserwujemy jednak częściowe odreagowanie wczorajszej aprecjacji amerykańskiej waluty. Skala umocnienia dolara może być ograniczona, ponieważ dokładnie takiego scenariusza oczekiwał rynek.

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Komunikat Fed ponownie okazał się bardzo zwięzły i pozbawiony wskazówek dotyczących przyszłych działań. Jednocześnie 16 członków Fed przewiduje co najmniej jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych do końca bieżącego roku, co wyraźnie wskazuje kierunek oczekiwań banku centralnego.

W komunikacie po posiedzeniu Fed podkreślono, że decyzja ma wspierać szybszy powrót inflacji do celu wynoszącego 2%. Obecnie mediana prognoz Fed zakłada osiągnięcie tego poziomu dopiero w 2029 r., czyli o rok później, niż oczekiwano wcześniej.

Prognoza wzrostu PKB USA na 2026 r. została podniesiona do 2,3% z 2,2%. Zwiększono również prognozy inflacyjne, co dodatkowo potwierdza, że presja cenowa pozostaje bardziej uporczywa, niż wcześniej zakładano. Jednocześnie Fed obniżył prognozę stopy bezrobocia do 4,1% z 4,3% przedstawianych w czerwcu, sygnalizując, że rynek pracy pozostaje silniejszy od wcześniejszych oczekiwań.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Kevin Warsh podkreślił, że gospodarka rozwija się w solidnym tempie, a inflacja nadal pozostaje podwyższona. Dodał również, że nie uważa obecnych warunków finansowych za restrykcyjne, dlatego Komitet zdecydował się ograniczyć poziom akomodacyjności polityki monetarnej. Fed musi mieć pewność, że inflacja trwale zmierza w kierunku celu.

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, jednak kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy dziś odbijają. Dodatkowym wsparciem okazał się spadek notowań ropy. Arabia Saudyjska rozpoczęła transport surowca przez Oman, aby częściowo ominąć ograniczenia związane z zakłóceniami szlaków transportowych w regionie.