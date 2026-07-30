Po rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 30 lipca akcje serii CC trafiły na warszawski parkiet, gdzie dołączyły do notowanych od 2013 roku akcji serii AA.

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Energa chce przeznaczyć środki na inwestycje

Pozyskanie środków w ramach emisji akcji serii CC ma pozwolić poprawić bilans Energi i zwiększyć jej stabilność finansową oraz potencjał inwestycyjny zwłaszcza teraz, kiedy w spółce trwa budowa bloków gazowych w Grudziądzu, Ostrołęce, a także rozbudowa sieci dystrybucyjnych.

– Transformacja energetyczna wymaga od nas ciągłego rozwoju i odpowiedzi na wyzwania, jakich energetyka jeszcze kilka lat temu nie znała. Istotne podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych akcji spółki otwiera przed nami przede wszystkim nowe możliwości – podkreśla Magdalena Kamińska, prezes Energi. Jak dodaje, Grupa Energa jest w trakcie realizacji szerokiego programu inwestycyjnego. Obejmuje on m.in. rozwój mocy wytwórczych – nie tylko źródeł odnawialnych, ale także jednostek gazowo-parowych o strategicznym znaczeniu dla KSE. – Pierwszy blok w Grudziądzu osiągnął kluczowy etap inwestycyjny pierwszego zapłonu turbiny gazowej i synchronizacji generatora. Projekt CCGT Ostrołęka jest w trakcie zaawansowanych czynności rozruchowych i odbiorowych. Realizacja bloków CCGT Gdańsk i Grudziądz II zbliża się m.in. do etapu fundamentowania pod kluczowe urządzenia elektrowni – wymienia prezes.

Kluczowym kierunkiem, w którym Grupa Energa chce się dalej rozwijać, jest też obszar magazynowania energii – zarówno instalacji wolnostojących, jak też m.in. hybrydowego łączenia magazynów bateryjnych z OZE.

Skrócony harmonogram emisji

O przeprowadzeniu emisji akcji serii CC w trybie subskrypcji zamkniętej zadecydowały uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energi z 2 kwietnia 15 maja zarząd GPW przyjął uchwałę dopuszczającą i wprowadzającą do obrotu giełdowego prawa poboru akcji spółki.

Subskrypcja na nie zakończyła się 1 czerwca, po czym 17 dni później akcje zostały przydzielone przez Energę zgodnie z prawami poboru. Zmiana statutu spółki, uwzględniająca m.in. podwyższony kapitał zakładowy, została zarejestrowana 1 lipca 30 lipca akcje serii CC zostały zasymilowane i trafiły do obrotu na GPW.

Pierwszego lipca Energa opublikowała dwa kluczowe raporty bieżące rozjaśniające stan prawny Energi i Orlenu jako głównego właściciela spółki. Przypomnijmy, że Orlen sfinalizował przejęcie Grupy Energa jeszcze 30 kwietnia 2020 r. Koncern nabył wówczas 80 proc. akcji spółki (stanowiących ok. 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu). Przez lata trwała batalia z akcjonariuszami mniejszościowymi o wycenę wartości akcji oraz przyszłość tego koncernu.

Emisja Energi została zaproponowana przez głównego akcjonariusza, czyli Orlen, posiadającego wówczas ponad 92 proc. kapitału i 94 proc. głosów. Budziła ona kontrowersje wśród niektórych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy kwestionowali jej warunki. Treść uchwały trafiła do sądu, który ostatecznie (po odwołaniu się Energi) oddalił wniosek o zabezpieczenie, otwierając drogę do przeprowadzenia oferty. Przychylenie się sądu do wniosku akcjonariuszy mniejszościowych o zabezpieczenie „zamroziłoby” cały proces dokapitalizowania spółki i finalnego rozstrzygnięcia losów Energi na czas nieokreślony. Tak się jednak ostatecznie nie stało. O podsumowaniu emisji Energa poinformowała w raporcie giełdowym 1 lipca. Spółka poinformowała, że otrzymała od Orlenu informację o stanie posiadania tego płockiego koncernu w tej gdańskiej spółce. Udział Orlenu w kapitale zakładowym spółki wynosi 95,2 proc., a udział głosów 96 proc.