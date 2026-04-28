Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1390 mln zł wobec 1423 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205 mln zł wobec 183 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) raportowany wyniósł w poprzednim kwartale 12,1% wobec 9,2% rok wcześniej. Wskaźnik ROE skorygowany wyniósł 15,2% wobec 12,2%. Marża odsetkowa netto (w relacji do średnich aktywów generujących przychody odsetkowe - NIM) ukształtowała się średnio na poziomie 3,65% w I kw. 2026 i była niższa o 13 pb kw/kw oraz o 58 pb r/r, podano w raporcie.

"Z satysfakcją informuję, że pierwszy kwartał był mocnym otwarciem roku. Bank Millennium osiągnął solidny wynik finansowy - zysk netto wyniósł 301 mln zł. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost biznesowy oraz dalsze wzmocnienie naszej pozycji kapitałowej. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię wzrostu. Pozyskiwanie nowych klientów utrzymywało się na wysokim poziomie, a środki klientów nadal rosły - zarówno w obszarze oszczędności, jak i inwestycji. Baza klientów detalicznych banku osiągnęła 3,3 mln, natomiast liczba aktywnych użytkowników cyfrowych przekroczyła 3,1 mln" - powiedział prezes Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Współczynnik TCR Grupy wzrósł do 17,6%, T1 do 16,4%, a CET1 do 13,8%, po uwzględnieniu emisji obligacji AT1 o wartości 1,5 mld zł oraz zysku netto za II poł. 2025 r. W rezultacie, nadwyżki ponad wymagane poziomy regulacyjne znacząco się zwiększyły - nadwyżka na poziomie T1 wyniosła 6,6%, a na poziomie TCR 5,8%, podano także.

Portfel kredytowy wzrósł o 2% kw/kw, co przełożyło się na 5-proc. wzrost r/r. Dynamika w segmencie korporacyjnym dalej przyspieszyła (+28% r/r), przy wzroście samych kredytów korporacyjnych o 40% r/r. Pomimo niekorzystnej sezonowości, kredyty inwestycyjne stanowiły około 1/4 nowej sprzedaży w I kw. 2026. Działalność leasingowa odnotowała wyraźne ożywienie po okresie stabilizacji - portfel wzrósł o 2% kw/kw i 6% r/r.

"W bankowości korporacyjnej pierwszy kwartał był kolejnym okresem transformacji, w którym odnotowaliśmy znaczący wzrost nowo udzielonych kredytów. Bank Millennium jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję wśród najszybciej rozwijających się banków w segmencie bankowości korporacyjnej - ponad 50% wzrostu portfela kredytowego zostało wygenerowane dzięki nowym klientom. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ potwierdza zarówno wysoką jakość naszej aktywności komercyjnej, jak i rosnącą zdolność do nawiązywania nowych relacji z klientami korporacyjnymi. Reakcja klientów korporacyjnych na nasze usługi w obszarze kredytów, leasingu, faktoringu oraz bankowości transakcyjnej jest bardzo pozytywna. To wyraźnie potwierdza, że obrana przez nas strategia jest skuteczna, a budowane przez nas relacje z klientami są coraz silniejsze, szersze i bardziej wartościowe" - skomentował prezes.

Bank podał też, że portfel detaliczny wzrósł nieznacznie w ujęciu kwartalnym, a ujemna dynamika r/r spowolniła do -2%. Negatywne trendy wynikały głównie z szybko kurczącego się portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz portfela kredytów hipotecznych w PLN. Jednocześnie w I kw. 2026 r. zaobserwowano odwrócenie trendu w portfelu hipotek złotowych, który wzrósł o 1% kw/kw, co było pierwszym efektem bardzo silnej sprzedaży w I kw. 2026 r. na poziomie 2,2 mld zł (+79% r/r). Dynamika w portfelu kredytów konsumpcyjnych pozostała solidna - sprzedaż wyniosła 1,9 mld zł, tj. nieznacznie poniżej rekordowych poziomów, a portfel wzrósł o 5% r/r.

Nadwyżka płynności dalej rosła - depozyty zwiększyły się o 3% kw/kw i 13% r/r, a wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się do poziomu 58%.

Liczba aktywnych klientów detalicznych osiągnęła 3,3 mln (+5% r/r), natomiast liczba aktywnych klientów mikrofirm wrosła 14% r/r. Liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 3,1 mln, przy czym klienci "mobile only" stanowili 78% tej grupy. Wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 1% kw/kw do 17,5 mld zł, pomimo niekorzystnych warunków rynkowych. W ramach tej kategorii aktywa zarządzane przez Millennium TFI wzrosły o 3% kw/kw i 39% r/r, osiągając poziom 11,4 mld zł, wymienił także bank.

Aktywa razem banku wyniosły 161,9 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 155,67 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW.