Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach zapowiadała nieznacznie podażowo. W weekend nie doszło do rozmów pokojowych USA-Iran, a przedstawiciele dyplomacji Trumpa nawet nie pojawili się w Islamabadzie. Tym samym otrzymujemy nieco inny obraz (scenariusz impasu) aniżeli jeszcze tydzień temu. Nastroje wsparły za to doniesienia Axios sugerujące iż Iran wyszedł z inicjatywą otwarcia Ormuzu i przełożenia negocjacji np. w zakresie wzbogacania uranu na dalszy termin. Problemem pozostaje jednak jakość informacji i brak oficjalnych potwierdzeń co powoduje iż w przestrzeni medialnej obecnych jest wiele insynuacji oraz niepotwierdzonych zdarzeń. Sam rynek zdaje się również w mniejszy stopniu reagować na depesze – przynajmniej w przypadku indeksów akcyjnych. Sporo, globalnej, uwagi poświecą się również trwającemu sezonowi wyników w USA (dziś Apple, w w tygodniu Microsoft, Amazon czy Meta).

Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o blisko 2,8% podbiciu akcji Pepco. Z drugiej strony tabeli widniały walory Modivo (d. CCC) ze spadkiem ponad 6%. Na szerokim rynku dodatkowo sporo uwagi poświęcano blisko 7% przecenie akcji PXM po wynikach.

Z rynkowego punktu widzenia WIG20 pozostaje w trendzie korekcyjnym z okolic 3650-3680 pkt. Najbliższe wsparcie to okolice 3480-3500 pkt. Słabość GPW pozostaje utrzymana, a dodatkowo WIG20 był dziś jednym z najsłabszych parkietów w Europie (przy czym dynamiki globalnych zmian pozostawały raczej ograniczone).

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.