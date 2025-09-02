WIG20 ostatecznie zakończył wtorkową sesję 0,1 proc. nad kreską. Co ciekawego działo się na rynku?

Reklama

Presja na spółki energetyczne

Nawet ponad 2 proc. spadał we wtorek indeks WIG – Energia. Był to kolejny dzień słabości tego sektora na GPW. Jakie są tego powody?

Czytaj więcej Energetyka Giełdowa korekta notowań spółek energetycznych Spółki energetyczne drugi dzień z rzędu cierpią na pogarszającej się sytuacji na giełdzie, gdzie zapalnikiem stała się powracająca dyskusja o podatku bankowym. Spółki energetyczne dostają rykoszetem, a polityczne zawirowania związane z prezydenckimi wetami do ustaw energetycznych także nie pomagają.

Złoto z rekordem

Nowy rekord złota od wtorku wynosi 3508 USD za uncję. Eksperci widzą jednak w kolejnych miesiącach jeszcze wyższe poziomy.