WIG20 ostatecznie zakończył wtorkową sesję 0,1 proc. nad kreską. Co ciekawego działo się na rynku?
Nawet ponad 2 proc. spadał we wtorek indeks WIG – Energia. Był to kolejny dzień słabości tego sektora na GPW. Jakie są tego powody?
Czytaj więcej
Spółki energetyczne drugi dzień z rzędu cierpią na pogarszającej się sytuacji na giełdzie, gdzie zapalnikiem stała się powracająca dyskusja o podatku bankowym. Spółki energetyczne dostają rykoszetem, a polityczne zawirowania związane z prezydenckimi wetami do ustaw energetycznych także nie pomagają.
Nowy rekord złota od wtorku wynosi 3508 USD za uncję. Eksperci widzą jednak w kolejnych miesiącach jeszcze wyższe poziomy.
Czytaj więcej
Cena złota przebiła szczyt z kwietnia i ustanowiła nowy rekord, przewyższając poziom 3500 dolarów za uncję.
Wciąż nie brakuje instytucji, które grają na spadek notowań cen akcji spółek z GPW. Na ich celowników jest aktualnie 13 firm.
Czytaj więcej
Jeszcze kilka miesięcy temu widać było mocną kumulację krótkich pozycji na akcjach CD Projektu, Dino czy JSW. Sytuacja się zmieniła.
Nowa umowa o której poinformowała firma Ryvu nie pomogła we wtorek notowaniom akcji. Te traciły na wartości.
Czytaj więcej
Ryvu Therapeutics zawarło strategiczną umowę z koncernem BioNTech dotyczącą wsparcia badań klinicznych realizowanych w Polsce.
JSW otwiera nowe możliwości w Budryku. Czy to przełoży się na większą produkcję węgla?
Czytaj więcej
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła ścianę wydobywczą o zasobach 1,6 mln ton węgla koksowego w Kopalni Budryk. To kolejny, dobry prognostyk dla spółki na kolejne miesiące. Informacje te jednak nie pomagają notowaniom firmy.
Zarząd firmy ABB zamierza rekomendować wypłatę za ten rok obrotowy w wysokości 60 proc. zysku. To może oznaczać ponad 100 mln zł, które trafi do akcjonariuszy.
Czytaj więcej
Zarząd przyjął politykę dywidendową na najbliższe lata. Zamierza rekomendować wypłatę za ten rok obrotowy w wysokości 60 proc. zysku. To może oznaczać ponad 100 mln zł.
Dziś po długim weekendzie wrócą inwestorzy z USA, co może przynieść powrót zmienności. Pierwsze godziny europejskiego handlu już przyniosły blisko 1% spadki, a niemiecki Dax osuwa się poniżej 24000 pkt. Futures na S&P500 schodzi w kierunku 6400 pkt.