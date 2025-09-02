Komentarze
Wtorek na rynku: Energetyka bez prądu, shorty nie odpuszczają, złoto z rekordem

We wtorek znów nie brakowało emocji na GPW. Po raz kolejny słabo prezentowały się spółki energetyczne. Globalnie uwagę inwestorów przyciągnęło złoto, które ustanowiło nowy rekord.

Publikacja: 02.09.2025 17:04

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 ostatecznie zakończył wtorkową sesję 0,1 proc. nad kreską. Co ciekawego działo się na rynku?

Presja na spółki energetyczne

Nawet ponad 2 proc. spadał we wtorek indeks WIG – Energia. Był to kolejny dzień słabości tego sektora na GPW. Jakie są tego powody?

Złoto z rekordem

Nowy rekord złota od wtorku wynosi 3508 USD za uncję. Eksperci widzą jednak w kolejnych miesiącach jeszcze wyższe poziomy.

Niedźwiedzie nie odpuszczają

Wciąż nie brakuje instytucji, które grają na spadek notowań cen akcji spółek z GPW. Na ich celowników jest aktualnie 13 firm.

Ryvu z umową, ale...

Nowa umowa o której poinformowała firma Ryvu nie pomogła we wtorek notowaniom akcji. Te traciły na wartości.

Nowe możliwości JSW

JSW otwiera nowe możliwości w Budryku. Czy to przełoży się na większą produkcję węgla?

AB kusi dywidendą

Zarząd firmy ABB zamierza rekomendować wypłatę za ten rok obrotowy w wysokości 60 proc. zysku. To może oznaczać ponad 100 mln zł, które trafi do akcjonariuszy.

