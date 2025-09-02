W kopalni Budryk uruchomiono ścianę Bw-1 w pokł. 405/2 , której zasoby wynoszą ponad 1,6 mln ton węgla koksowego. To kolejny dobry sygnał dla JSW. Wydobycie węgla w spółce od początku roku systematycznie rośnie. Mimo to, we wtorek 2 września notowania JSW spadają o blisko 1,5 proc.

Więcej węgla z kopalni Budryk

Nowa ściana ma 215 m długości oraz 1 800 m wybiegu. Średnia miąższość pokładu wynosi powyżej 3 m, a jej zasoby wnoszą ponad 1,6 mln ton węgla koksowego typu 35.1. Jak podkreśla spółka, w ścianie zastosowano wiele rozwiązań technicznych, które zostały wypracowane w ramach inicjatyw „Efektywnej kopalni”, będącej podstawowym programem Planu Strategicznej Transformacji. Ściana będzie eksploatowana do maja 2027 r.

- Rozpoczęcie eksploatacji ściany Bw-1 w pokł. 405/2 to nie tylko kolejny etap rozwoju kopalni Budryk, ale także ważny krok w kierunku zwiększenia uzysku węgla koksowego, do docelowego poziomu 95 proc. całej produkcji. Uruchomienie ściany zbiega się w czasie z rozpoczętymi próbami ruchowymi kończącej się innej strategicznej inwestycji jaką jest rozbudowa i modernizacja zakładu przeróbczego, która ma na celu maksymalizację produkcji węgla koksowego - powiedział Adam Rozmus, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

Aktualnie w kopalni Budryk eksploatowane są dwie ściany. Roboty przygotowawcze, których celem jest udostępnienie kolejnych frontów wydobywczych prowadzone są w siedmiu przodkach. We wszystkich kopalniach JSW eksploatowanych jest 20 ścian wydobywczych.