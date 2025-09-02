W poniedziałek 1 września największe spółki elektroenergetyczne w kraju traciły po kilka procent na warszawskim parkiecie. Najwięcej bo blisko 6,5 proc. traciła Grupa Tauron, a dalej Enea 4,5 proc., Polska Grupa Energetyczna 3,7 proc., i Energa niespełna 1 proc. We wtorek 2 września spółki energetyczne ponownie spadają.
Od wtorkowego poranka spółki energetyczne znów są pod kreską. Tauron traci blisko 2,8 proc., Enea 4 proc., PGE 4 proc., Energa 2,8 proc. W ostatnich dniach na spółki energetyczne nie spadły żadne większe zagrożenia, które tłumaczyłyby w sposób racjonalny te spadki. Wydaje się więc, że – biorąc pod uwagę ostatnie znaczące wzrosty notowań tych spółek – przyszedł czas na korektę, a ogólna sytuacja na giełdzie, dyktowana przez zapowiedzi o podatku bankowym stały się kutemu sprzyjającą okazją. Na dodatek wciąż rezonuje prezydenckie weto do ustawy wiatrakowej, która miała zliberalizować prawo wiatrakowe i pozwolić pod pewnymi warunkami na lokowanie wiatraków w odległości do 500 m. od najbliższych zabudowań.
Czytaj więcej
Trwa karnawał na akcjach spółek energetycznych. Wartość rynkowa np. PGE i Tauronu wzrosła o ponad 100 proc. od początku tego roku. Jest jeszcze potencjał wzrostu?
W podobnym tonie tłumaczą to analitycy z DM XTB w komentarzu posesyjnym, którzy skupili się na Tauronie. „Po silnym wzroście notowań częstym zjawiskiem jest realizacja zysków przez inwestorów, którzy zabezpieczają swoje inwestycje, wycofując część kapitału. To właśnie takie działania tłumaczą dzisiejsze spadki kursu Tauronu. Korekty tego typu są naturalną częścią rynkowego cyklu i mogą pozwolić na ustabilizowanie wycen przed kolejnymi ruchami” – czytamy.
Analitycy zwracają uwagę, że Tauron musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, które mogą ograniczyć jego dalszy potencjał wzrostu. Wśród nich są duże nakłady inwestycyjne niezbędne do rozwoju odnawialnych źródeł energii, rosnące koszty emisji dwutlenku węgla oraz niepewność regulacyjna związana z dynamicznymi zmianami prawa na szczeblu krajowym i europejskim. „W ostatnim czasie istotnym czynnikiem jest też polityczne zatrzymanie niektórych zmian legislacyjnych dotyczących rozwoju OZE, m.in. przez weta prezydenta Nawrockiego, które mogą spowolnić tempo transformacji energetycznej i wpływać na strategie spółek takich jak Tauron.” – czytamy. Należy jednak pamiętać, że strategie spółek energetycznych były względzie ustawy wiatrakowej konserwatywne i zakładały wzrost udziału OZE w miksie energetycznym niezależnie od liberalizacji tej ustawy. Faktem jest, że jej wejście w życie ułatwiłoby inwestycje, ale jej brak nie hamuje rozwoju wiatru, bo spółki energetyczne mają projekty pozwalające na budowę nowych mocy na mocy obecnego prawa i minimalnej odległości 700 m.
W czerwcowym wywiadzie dla Parkietu, prezes PGE Dariusz Marzec pytany czy brak liberalizacji ustawy wiatrakowej i przyjętej odległości 500 m, pokrzyżuje plany w strategii tej spółki powiedział. Jeżeli nie będzie liberalizacji tego dystansu z 700 m na 500 m, to firma będzie szukać różnych optymalizacji, np. poprzez większą liczbę mocy produkcyjnych na Bałtyku w morskiej energetyce wiatrowej.
Analitycy z DM XTB tłumaczą więc spadki mogą więc być chwilową korektą po okresie silnych wzrostów, ale również sygnałem, że sektor energetyczny stoi przed poważnymi wyzwaniami.
Czytaj więcej
Rynki akcji rozpoczęły wtorkową sesję od wyraźnych spadków. Czerwono jest w Europie, a na trudne otwarcie sesji wskazują też kontrakty na indeksy amerykańskie. Zyskują za to dolar i złoto, które wreszcie wzbiło się na nowy szczyt.
Katowicki koncern otrzymał dodatkowe 4,87 mld zł pożyczki na rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej do potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu oraz 310 mln zł na zaawansowaną transformację cyfrową.
Nie odbędzie się zwołane na 1 września nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu, zwołane w celu zmian w radzie nadzorczej konglomeratu posiadającego pośrednio większościowy pakiet akcji ZE PAK.
Wspólnicy ustalili nową treść umowy spółki OSGE. Podmiot ten otrzymał też pełny dostęp do amerykańskiej technologii BWRX-300. Pierwsza polska elektrownia atomowa SMR powstanie we Włocławku.
Na przełomie sierpnia i września spodziewamy się wydać polecenie o rozpoczęciu prac przy budowie dwóch bloków gazowych o mocy 700 MW w Kozienicach - mówi prezes Enei Grzegorz Kinelski.