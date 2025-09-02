Notowania Ryvu rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs rośnie o 1,5 proc. do 28 zł. To reakcja na nowe wieści jakie napłynęły ze spółki.
- Rozwijamy naszą dotychczasową współpracę badawczą z BioNTech poprzez zawarcie strategicznej umowy - informuje członek zarządu Ryvu, Kamil Sitarz.
Wyceny spółek biotechnologicznych na rynku zagranicznym i krajowym są na absurdalnie niskim poziomie - oceniają eksperci. To dobry czas na wyłowienie ciekawych reprezentantów tej branży, dopóki ich akcje są jeszcze stosunkowo tanie.
Ryvu Therapeutics zawarło umowę z BioNTech dotyczącą wsparcia badań klinicznych w obszarze immuno-onkologicznym realizowanych w Polsce. Na dzień zawarcia umowy łączny budżet zleceń przekazanych do Ryvu wynosi 2,946 mln euro.
Umowa ma charakter ramowy, a poszczególne usługi będą realizowane przez Ryvu w oparciu o poszczególne zlecenia przekazywane przez BioNTech. Ich szczegóły nie są znane, ale wiadomo że mają na celu przyspieszenie aktywacji ośrodków oraz rekrutacji pacjentów do kilku kluczowych programów klinicznych w obszarze onkologii, realizowanych w Polsce przez BioNTech, w takich wskazaniach jak rak płuca, piersi i jelita grubego. BioNTech zamierza rozpocząć w Polsce badania kliniczne w ramach kilku priorytetowych programów, w pełni finansując wsparcie zapewniane przez Ryvu.
Zawarta umowa to rozszerzenie zakresu dotychczasowej współpracy prowadzonej na mocy umowy o współpracy badawczej i licencyjnej z 29 listopada 2022 r.
Liczymy, że sytuacja w sektorze biotechnologicznym będzie się poprawiać, ale działamy w trybie zdecydowanie zwiększonej ostrożności. Pilnujemy budżetu, szukamy przychodów i innych nierozwadniających źródeł finansowania – mówi Paweł Przewięźlikowski, prezes Ryvu Therapeutics.
Ryvu to spółka biotechnologiczna. Jej najbardziej zaawansowanym programem jest RVU120, mogący mieć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych oraz guzów litych, znajdujący się obecnie w fazie II badań klinicznych.
Ryvu współpracuje z międzynarodowymi firmami, takimi jak wspomniany już BioNTech czy Exelixis.
Spółka została założona w 2007 r. Wchodzi w skład sWIG80. Jej wycena na GPW wynosi 645 mln zł. W ostatnich miesiącach kurs mocno spadł. Zdaniem analityków akcje są niedowartościowane. W najnowszym raporcie dla spółki, datowanym na 24 czerwca, Noble Securities obniżyło symbolicznie cenę docelową dla akcji Ryvu do 59,7 zł z 59,8 zł, podtrzymując zalecenie „kupuj”.
