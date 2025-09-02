Notowania Ryvu rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs rośnie o 1,5 proc. do 28 zł. To reakcja na nowe wieści jakie napłynęły ze spółki.

Reklama

- Rozwijamy naszą dotychczasową współpracę badawczą z BioNTech poprzez zawarcie strategicznej umowy - informuje członek zarządu Ryvu, Kamil Sitarz.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Ryvu, Selvita, Synektik. Czyli poszukiwanie biotechnologicznych okazji na GPW Wyceny spółek biotechnologicznych na rynku zagranicznym i krajowym są na absurdalnie niskim poziomie - oceniają eksperci. To dobry czas na wyłowienie ciekawych reprezentantów tej branży, dopóki ich akcje są jeszcze stosunkowo tanie.

Jaką umowę ma Ryvu z BioNTech

Ryvu Therapeutics zawarło umowę z BioNTech dotyczącą wsparcia badań klinicznych w obszarze immuno-onkologicznym realizowanych w Polsce. Na dzień zawarcia umowy łączny budżet zleceń przekazanych do Ryvu wynosi 2,946 mln euro.

Umowa ma charakter ramowy, a poszczególne usługi będą realizowane przez Ryvu w oparciu o poszczególne zlecenia przekazywane przez BioNTech. Ich szczegóły nie są znane, ale wiadomo że mają na celu przyspieszenie aktywacji ośrodków oraz rekrutacji pacjentów do kilku kluczowych programów klinicznych w obszarze onkologii, realizowanych w Polsce przez BioNTech, w takich wskazaniach jak rak płuca, piersi i jelita grubego. BioNTech zamierza rozpocząć w Polsce badania kliniczne w ramach kilku priorytetowych programów, w pełni finansując wsparcie zapewniane przez Ryvu.