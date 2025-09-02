Notowania AB podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po godz. 14 akcje kosztują 103 zł po wzroście o 3 proc. Spółka właśnie podała informację o polityce dywidendowej na najbliższe cztery lata.
Wyniki za miniony kwartał są niższe od prognoz analityków. - Na nadchodzące miesiące i kwartały patrzymy ze sporym optymizmem - mówi Andrzej Przybyło, prezes AB. Jednocześnie zarząd sygnalizuje, że konkurencja mocno gra ceną i "przepala" gotówkę.
Zarząd AB zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2024/2025 (kończy się wrześniu 2025 r.) w wysokości 60 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy uzyskanego za ten rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To może oznaczać ponad 100 mln zł, tzn. więcej niż podwojenie dotychczas rekordowej dywidendy sprzed roku.
Z kolei za lata obrotowe od 2025/2026 do 2027/2028 ma to być 40-66 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.
Polityka obowiązuje od roku obrotowego 2024/2025 do roku 2027/2028.
Założono, że poziom zadłużenia grupy AB na koniec roku obrotowego, którego wypłata dywidendy ma dotyczyć, z uwzględnieniem rekomendowanej dywidendy, nie będzie mógł przekroczyć 3 w ujęciu wskaźnika skonsolidowany dług netto/EBITDA. Na koniec czerwca 2025 r. wartość tego wskaźnika była na poziomie zaledwie 0,2.
Skumulowany zysk netto AB za ostatnie raportowane cztery kwartały to 172,8 mln zł, co przy powtórzeniu wyników czwartego kwartału roku obrotowego (lipiec - wrzesień) oznaczałoby propozycję dywidendy w wysokości 103,2 mln zł. Przełożyłoby się to na ponad 6,5 zł na akcję. To z kolei implikowałoby ponad 6,5 proc. potencjalnej stopy dywidendy dla kursu zamknięcia 1 września oraz 6,3 proc. przy aktualnych (2 września) notowaniach.
- Wypłaciliśmy rosnącą z roku na rok dywidendę pięć razy z rzędu, a dzięki sformalizowanej polityce dywidendowej nasi akcjonariusze mają jasność, czego mogą się spodziewać po rekomendacjach zarządu. Mamy bardzo niskie zadłużenie, zdrowy bilans z wysokimi kapitałami własnymi, generujemy dużo gotówki z działalności operacyjnej. Dzięki temu mamy obecnie dużo więcej niż wcześniej przestrzeni zarówno do wzrostu biznesu, jak również do zwiększenia skali dywidend – komentuje Andrzej Przybyło, prezes AB. Dodaje, że z zysku kończącego się roku finansowego spółka chciałaby przekazać akcjonariuszom pierwszy raz w historii 9-cyfrową dywidendę i tym samym wejść do grona największych spółek dywidendowych na GPW.
- Jednocześnie mamy ambitne plany rozwoju biznesu, dlatego też naszą intencją są rosnące zyski, a w ślad za nimi rosnące dywidendy- podkreślił prezes. Perspektywy dla rynku IT ocenił pozytywnie. Grupie sprzyjają globalne megatrendy, jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo czy transformacja cyfrowa. Rynek IT dynamizują również przetargi publiczne. AB podaje, że tylko w II kwartale tego roku liczba urządzeń w ogłoszonych przetargach wzrosła o 479 proc. rok do roku, do blisko 865 tys. sztuk. KPO zakłada przeznaczenie łącznie 57,5 mld zł na cyfryzację w Polsce.
