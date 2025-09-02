Notowania AB podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Po godz. 14 akcje kosztują 103 zł po wzroście o 3 proc. Spółka właśnie podała informację o polityce dywidendowej na najbliższe cztery lata.

Reklama

Czytaj więcej Technologie AB: widać presję na marże. Ale 2025 r. i tak powinien być dobry Wyniki za miniony kwartał są niższe od prognoz analityków. - Na nadchodzące miesiące i kwartały patrzymy ze sporym optymizmem - mówi Andrzej Przybyło, prezes AB. Jednocześnie zarząd sygnalizuje, że konkurencja mocno gra ceną i "przepala" gotówkę.

Jaka jest polityka dywidendowa AB

Zarząd AB zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2024/2025 (kończy się wrześniu 2025 r.) w wysokości 60 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy uzyskanego za ten rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To może oznaczać ponad 100 mln zł, tzn. więcej niż podwojenie dotychczas rekordowej dywidendy sprzed roku.

Z kolei za lata obrotowe od 2025/2026 do 2027/2028 ma to być 40-66 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Polityka obowiązuje od roku obrotowego 2024/2025 do roku 2027/2028.