Cła, zwrot w polityce RPP i rynkowa czerwień

W przypadku polskiego rynku dodatkowo doszła nagła i mocna zmiana narracji prezesa Glapińskiego, która dociążyła i tak mocno osłabione banki, stojące u podstaw ostatnich wzrostów na polskim rynku.

Reklama

Na jakikolwiek główny rynek akcji inwestorzy by dziś nie spojrzeli, to ich oczom ukazałyby się przede wszystkim drastyczne przeceny. Na Starym Kontynencie niemiecki indeks cofnął się o 3%, francuski CAC40 o 3,3%, szwajcarski SMI spadł o 2,5%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 odnotował 2,5% korektę. Relatywnie lepiej w stosunku do reszty rynków poradziła sobie Wielka Brytania, której FTSE 100 spadło “tylko” o 1,5%.

Spadki nie oszczędziły także polskiego rynku, którego szeroki indeks WIG spadł o 3,6%. W przypadku indeksu polskich blue chipów (WIG20) widzieliśmy dzienny spadek od września 2022 r., który sięgnął prawie 4,1%. Głównej przyczyny przecen nad Wisłą należy szukać w podejściu risk-off inwestorów, którzy zdecydowali się przenieść kapitał z aktywów ryzykowniejszych do bezpieczniejszych przystani. W takiej sytuacji ogólny sentyment bierze górę nad ewentualnymi fundamentalnymi sygnałami, co objawiło się mocniejszym spadkiem polskich indeksów na tle reszty Europy, choć z perspektywy składu indeksu zapowiadane cła nie powinny ciążyć na polskich spółkach tak mocno, jak w przypadku europejskich odpowiedników.

Polski rynek w dużej mierze porusza się zgodnie z sentymentem do banków, które stanowią najbardziej płynny sektor w warszawskich indeksach. To sprawia, że jednocześnie ruchy banków są najmocniej narażone na zmianę sentymentu. Stąd dzisiejsza przecena zepchnęła banki już od początku sesji, choć rozpoczęta o godz. 15:00 konferencja prezesa NBP Glapińskiego nie pomogła notowaniom instytucji finansowych. Po raz pierwszy od dawna prezes NBP wskazał na potencjalne obniżki stóp procentowych, otwierając drogę do obniżki nawet już w maju. Warto pamiętać, że na poprzednich konferencjach narracja prezesa wskazywała na dopiero początek rozmów o obniżkach, a potencjalnych cięć stóp ewentualnie można było się spodziewać w drugiej połowie roku. Stąd wspierane pozytywnym sentymentem i perspektywą przedłużającego się otoczenia wysokich stóp procentowych banki napędzały polski rynek. Tak nagła i wyraźna zmiana narracji (choć podparta informacjami o napływie pozytywnych danych gospodarczych) trafiła na podatny grunt emocji inwestorów, potęgując wyprzedaż w polskim sektorze finansowym.

Nie lepiej dziś radzą sobie amerykańskie spółki, których indeksy również runęły od początku sesji. W szczególności spadki widać na Nasdaq 100 (-4,5%) oraz Russell 2000 (-5,3%), co dodatkowo wspiera narrację o odwrocie inwestorów od ryzykownych aktywów. Cła, które Trump wczoraj przedstawił, okazały się w ocenie rynków zdecydowanie wyższe niż wcześniej przewidywano. Spadki na rynkach potęguje także fakt, że inwestorzy wczoraj pozycjonowali się pod ewentualne pozytywne zaskoczenie lub lekkie poluzowanie narracji wypychającej kraj w kierunku wojny handlowej. To, czy cła są faktycznie planowanym wejściem na ścieżkę wojny handlowej, czy może jednak narzędziem negocjacyjnym pozostaje pytaniem otwartym. Szczególnie jeśli spojrzy się na sposób wyliczenia poszczególnych ceł, który okazuje się bardzo uproszczonym podejściem jak na ruch o tak dużej wadze i potencjalnie tak dużych konsekwencjach. Stąd, choć część mgły niepewności opadła po wystąpieniu Trumpa, inwestorzy będą teraz oczekiwać na odpowiedź poszczególnych krajów. Jeżeli jednak USA będzie kontynuowała ścieżkę globalnej wojny handlowej, widmo recesji może nadal ciążyć na indeksach giełdowych.