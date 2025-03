Powodem do zadowolenia może być relatywna siła na tle i tak wzrostowego europejskiego rynku polskich indeksów. Od poniedziałku trwa istotny tydzień w sezonie wyników polskich spółek, które jak na razie wspierają notowania indeksów. Dziś w szczególności pozytywnie wyróżnia się mWIG40, który dziś rośnie o ponad 1,5%, wsparty w szczególności mocnymi wynikami Wirtualnej Polski oraz dynamicznym ruchem na akcjach Ten Square Games, które zbliżają się do zamknięcia w okolicach ponad 8% wzrostów. Wirtualna Polska zaraportowała w 4Q24 przychody wyższe o ponad 10% r/r i ponad 3% powyżej oczekiwań konsensusu. Jeszcze lepiej spółka poradziła sobie na poziomie zysku netto, który wyniósł w ostatnim kwartale zeszłego roku 44,9 mln zł (+15% r/r), tym samym osiągając marżę zysku netto na poziomie 9,94%. Ten Square Games, choć nie zaraportowało bardzo mocnych wyników, skusiło inwestorów sygnałem wypłaty dużej dywidendy. Spółka planuje przeznaczyć 100% wypracowanego zysku za 2024 r. na podział z akcjonariuszami, a do tego 27% całej kwoty wypłacanej dywidendy ma pochodzić z zatrzymanego zysku z ubiegłych lat. Łącznie spółka chce wypłacić 15,73 zł/akcję, co oznacza przy obecnym kursie ok. 17% stopy dywidendy. Warto jednak pamiętać, że tak wysoka i rekordowa dywidenda ma charakter jednorazowy. Stąd ruch wzrostowy na spółce może mieć ograniczony zasięg, a finalnie o trwałości takiego zagrania będzie decydować skuteczność spółki w generowaniu zysków ze swoich flagowych tytułów. Szczególnie, że spółka od 4Q21 nieprzerwanie raportuje spadek przychodów w ujęciu r/r.

Na amerykańskim rynku również dominują dziś wzrosty, choć pozostają dosyć umiarkowane. S&P 500 rośnie o 0,2%, Nasdaq 100 odbija najmocniej o 0,4%, a Dow Jones pozostaje płaski w stosunku do wczorajszej ceny zamknięcia.

Wczoraj dynamiczne ruchy wzrostowe zanotowała Tesla, które dziś wyraźnie zwalniają. Spółka pozostaje pod wpływem negatywnych sygnałów dotyczących jej działalności operacyjnej. Dziś opublikowane dane dotyczące sprzedaż samochodów w Europie wskazały, że amerykański gigant zanotował 47% spadek sprzedaży na Starym Kontynencie, mimo że ogólna sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 24%. Spółka zmienia linie produkcyjną w Berlinie w celu wypuszczenia odnowionej wersji sportowego modelu Y, stąd częściowo mogło to wpłynąć na ograniczenie podaży samochodów, a także możliwe jest wstrzymanie się części konsumentów z zakupami w związku z oczekiwaniem na poprawioną wersję. Choć takie scenariusze są prawdopodobne, wciąż widać trendy w osłabianiu się pozycji Tesli na rynku europejskim, co w obliczu obecnych zawirowań wokół spółki i jej CEO Elona Muska może stworzyć kolejną presję na notowania.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB