Chaos wokół ceł podsyca rynkową zmienność

W przypadku tego indeksu jest to o tyle zaskakujące, że szwajcarski rynek w czasie ostatnich zawirowań rynkowych prezentował relatywną stabilność. Dzisiejszy spadek jest największym ruchem od sierpnia 2024 r., kiedy to indeks stracił ok. 2,8%. W indeksie spadkom przewodziło Roche, co, biorąc pod uwagę brak istotnych wiadomości ze spółki połączone z prawie 20% praktycznie nieprzerwanym ruchem wzrostowym od początku roku, można interpretować jako korektę wywołaną realizacją zysków w połączeniu z chęcią wycofania kapitału z ryzykowniejszych aktywów w obliczu rosnącej niepewności rynkowej.

Podobne nastroje widać na innych indeksach europejskich. Niemiecki DAX spadł o ok. -1,3%, francuski CAC40 stracił -1,3%, a brytyjski FTSE 100 zanotował przecenę o ok. -1,2%. Co ciekawe polski rynek w tym otoczeniu okazał się relatywnie bardziej odporny. Spadki na indeksie WIG20 wyniosły jedynie -0,2%, choć początek sesji na warszawskim parkiecie rozpoczął się wzrostami. Polski rynek wczoraj odnotował bardzo wyraźny spadek, stąd dzisiejsza wyprzedaż mogła być częściowo zamortyzowana.

Na nastroje na rynku ciągle najmocniej wpływają zawirowania wokół ceł. Dzisiejsze zapowiedzi Trumpa odnośnie podwyższenia ceł na stal i aluminium z Kanady do 50% wprowadziły dużo chaosu na rynek, co doprowadziło do podwyższonej zmienności na głównych indeksach. Z jednej strony narracja prezydenta USA wskazuje na gotowość wzmożonej aktywności w obszarze potencjalnej wojny handlowej z Kanadą. Z drugiej strony Trump znany jest ze swoich bardzo wyrazistych wypowiedzi, a ostatnie tygodnie coraz mocniej udowadniają, że prezydent USA jest w stanie w ciągu jednego dnia zmienić zdanie w prowadzonym kierunku polityki.

To, czego rynek i inwestorzy potrzebują obecnie najmocniej, to jasność w prowadzonej polityce. Nawet jeśli planem administracji Trumpa jest wejście na ścieżkę wojny handlowej, jasny obraz i scenariusz pozwoliłby firmom na odpowiednie przygotowania i uwzględnienie tego w swoich strategiach. Zamiast tego inwestorzy muszą mierzyć się obecnie z mocnym chaosem informacyjnym, a ciągle zmieniająca się sytuacja mocno ciąży na wycenach głównych indeksów. Sam Nasdaq 100 od otwarcia dzisiejszej sesji notuje wyraźne wahania: od prawie 0,9% wzrostów na początku sesji, po spadek sięgający ok. -1,2%.

W takim otoczeniu inwestorom bardzo ciężko się pozycjonować, co odbija się w szczególności na wycenach bardziej ryzykownych aktywów. Spółki technologiczne są tylko jednym z przykładów. Podwyższoną zmienność i wyraźne spadki widać także na notowaniach mniejszych spółek m.in. na indeksie Russell 2000.