Patrząc na rynkowy krajobraz po wtorkowej burzy na szczególną uwagę zwraca jednak fakt. Znamienne jest bowiem to, że wzrosty i to wyraźne zagościły na rynku rosyjskim. Tamtejszy RTS zyskał na wartości ponad 3 proc. To jasno pokazuję, jak kapitał ocenia politykę prowadzoną przez Donalda Trumpa.