Zapowiedzi polskiego rządu z optymistyczną reakcją rynku

Prezydent USA nie odpuszcza w swoich działaniach w temacie ceł. Jeszcze w piątek wieczorem pojawił się wątek tzw. ceł wzajemnych - Trump nałoży je wobec partnerów handlowych USA, którzy chronią własne rynki przed amerykańskimi produktami (zrobi to najprawdopodobniej we wtorek, lub w środę) - a w weekend doszedł do tego "znany" temat stawki na importowaną do USA stal i aluminium.