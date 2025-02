Po wczorajszej bardzo mocnej sesji w trakcie której WIG20 zyskał 2,7 proc., byki na warszawskiej giełdzie wcale nie zamierzają się zatrzymywać. Od początku dnia widzimy, że inwestorzy nadal mają apetyt na polskie akcje. Po godzinie handlu WIG20 zyskiwał 0,8 proc. i zbliżał się do kolejnej, okrągłej bariery 2500 pkt. Jeszcze ciekawsze rzeczy dzieją się na innych polskich wskaźnikach. Indeks szerokiego rynku WIG zyskiwał rano 0,6 proc. i brakuje mu już tylko około 0,5 proc. do tego by ustanowić nowy historyczny szczyt notowań. Na wyciągnięcie ręki szczyty ma dzisiaj także mWIG40, który rósł rano 0,2 proc. sWIG80 zyskiwał z kolei 0,1 proc. Mówiąc o początku dzisiejszej sesji na GPW nie można zapominać o świetnym debiucie Diagnostyki. Akcje tej firmy w pierwszej godzinie handlu zyskiwały nawet około 30 proc.

Warszawa jest dzisiaj w gronie najmocniejszych giełd w Europie (mocniej prezentuje się jedynie główny indeks giełdy estońskiej). Główne indeksy Starego Kontynentu są dzisiaj w okolicach zera. Tak jest chociażby w przypadku niemieckiego wskaźnika DAX czy też francuskiego CAC40.

Optymizm rozlewa się po giełdach

Wzrosty znów widzieliśmy wczoraj także na Wall Street. S&P 500 zyskał niecałe 0,4 proc., z kolei Nasdaq zyskał 0,5 proc. - Obserwując zachowanie największych światowych parkietów, można pokusić się o stwierdzenie, że inwestorzy mają apetyt na znacznie więcej. Wczoraj Nasdaq i S&P 500 w ślad za naszym WIG20 również zakończyły dzień bez górnego cienia na swoich świecach, podobnie DAX, który wybił wczoraj pierwsze w tym miesiącu ATH. Blisko swoich historycznych szczytów znajdują się również akcje spółki Amazon, która opublikowała wczoraj po sesji lepsze od oczekiwań rynkowych wyniki. Z uwagi jednak, na publikacje prognoz dot. nadchodzących kwartałów, kurs walorów firmy Jeffa Bezosa spadał o 4 proc. w handlu posesyjnym – wskazuje Andrzej Wodecki, analityk DM BDM.

Ciekawe rzeczy dzieją się też na innych rynkach. Do wzrostów (0,4 proc.) wraca m.in. złoto, które być może dzisiaj powalczy o wyśrubowanie historycznych rekordów. W górę idą także notowania ropy naftowej. Ta drożeje o 0,7 proc.