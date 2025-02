Europejskie rynki na ogół zachowują się dziś spokojnie, a amerykańskie indeksy rozpoczynają dzień od niewielkich zniżek. Na GPW obserwujemy jednak wyraźnie realizację zysków po bardzo udanym styczniu. Inwestorzy pozbywają się m.in. akcji banków, które wyniosły w górę główne indeksy w pierwszym miesiącu tego roku, a to sprowadza WIG i WIG20 na sam dół europejskich indeksów.

Jak na razie WIG20 rysuje świecę objęcia bessy, która swoim korpusem całkowicie obejmuje wtorkowe odreagowanie. Wśród polskich dużych spółek najsłabiej prezentuje się Cyfrowy Polsat, który traci blisko 4 proc. Na samym końcu tabeli roi się szczególnie od banków. Alior jest 3,6 proc. pod kreską, a Santander i PKO BP tracą po niemal 3 proc. Na zielono tylko CD Projekt, Dino Polska i Orlen.

Dziś, zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Złoty dziś przez większość dnia zyskuje na wartości. Kurs USD zniżkuje o 0,6 proc., do 4,03 zł. Euro kosztuje zaś 4,2 zł, co oznacza 0,2-proc. zniżkę. Notowania głównej pary walutowej rosną do 1,41, tj. o 0,4 proc. Bitcoin utrzymuje się przy wczorajszym zamknięciu, tj. na 98 tys. dolarów. Uncja złota zwyżkuje po południu o 1,2 proc., do 2877 dolarów.