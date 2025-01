Jednym są echa wzrostu popularności DeepSeeku, co skłania część inwestorów do dopuszczenia możliwości rewizji potencjału aktualnych hegemonów AI czy też wymaganych nakładów inwestycyjnych. Ocenę sytuacji komplikuje to, że DeepSeek powstał w Chinach, co ogranicza wiarygodność informacji np. w zakresie kosztu czy sprzętu. Niemniej rynek „czuje”, iż doszło do zmiany zasad gry, i możemy mówić o oficjalnym rozpoczęciu wyścigu SI nie tylko na poziomie spółek, ale również państw. Drugim czynnikiem generującym zmienność są perspektywy polityki taryfowo-celnej USA. Wydarzenia weekendowe potwierdziły, iż Trump traktować ją może jako narzędzie nacisku nawet w przypadku negocjacji w innych dziedzinach. Realizuje się więc spodziewany scenariusz powrotu zmienności na rynki akcji i FX. W USA trwa próba stabilizacji rynku po wyprzedaży z poniedziałku.

Lokalnie obserwujemy podtrzymanie relatywnej siły WIG20 i złotego, co sugeruje kontynuację zmian w portfelach po okresie słabości krajowych aktywów w 2024 r. W bieżącym tygodniu inwestorzy śledzić będą publikacje wyników amerykańskiego sektora technologicznego (Meta, MSFT, TSLA), skupiając się najpewniej bardziej na wskazówkach co do przyszłości niż na danych historycznych. Na FX obserwujemy lekki powrót do dolara wraz ze wzrostem awersji do ryzyka.