Alphabet raportuje świetne wyniki za 3Q24

Kluczowe dane za 3Q24 (w mld $ z wyjątkiem skoryg. zysku na akcję). Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. XTB

Wśród poszczególnych segmentów spółka dostarczyła w podstawowych segmentach solidne dynamiki sprzedaży. Utrzymanie wysokich dynamik w segmentach opartych na przychodach z reklam (w szczególności segmentu YouTube oraz Google Search) pozwoliło spółce odsunąć jedno z największych zagrożeń, jakiego inwestorzy mogli się obawiać w wynikach za ten kwartał. AI jest jednym z czołowych motorów napędowych spółki, jednakże wraz z coraz większym rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji potencjał do generowania przychodów w czołowym segmencie rynkowym spółki, jakim jest wyszukiwarka. Mimo to Alphabet pokazał, że wprowadzane przez spółkę rozwiązania wykorzystujące AI, wspomagające wyszukiwanie i korzystanie z technologii spółki, nie tylko polepsza doświadczenie klientów, ale także przekłada się na utrzymanie wysokich, dwucyfrowych dynamik przychodów. CEO Alphabetu zapowiada, że spółka wciąż pozostaje na początku drogi do wprowadzania coraz to nowych rozwiązań i ulepszeń w tym kluczowym segmencie.

Podział przychodów na segmenty. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. XTB

W przypadku przychodów z YouTube łączna wartość przychodów za 4 ostatnie kwartały zarówno z reklam, jak i subskrypcji po raz pierwszy w historii przekroczyła 50 mld $. Segment ten w obszarze YouTube Music Premium, YouTube TV oraz NFL Sunday Ticket przewodzą we wzroście przychodów z subskrypcji oraz

W segmencie Google Cloud spółka znacząco przyspieszyła dynamikę przychodów do prawie 35% r/r. Taka wartość jest znacznie powyżej prognoz i wskazuje na umocnienie się Alphabetu na rynku, na którym mocno konkuruje z Amazonem oraz Microsoftem.