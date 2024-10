Elementem przesądzającym o obrazie sesji była postawa spółek bankowych, których indeks WIG-Banki zyskał 3,72 procent przy obrocie 462 mln złotych, co przekłada się na przeszło 40 procent aktywności na całym rynku. Również indeks WIG20 został zdominowany przez postawę spółek bankowych. Akcje Aliora zyskały 4,50 procent przy zwyżce mBanku o 3,40 procent i wzroście Santandera o 7,13 procent. Liderami obrotu w indeksie WIG20 były spółki PKO BP i Pekao, na których ugrano ponad 290 mln złotych, co stanowi przeszło 30 procent aktywności rynku w WIG20. Równocześnie akcje PKO zdrożały o 3,72 procent, gdy Pekao wzrosły o 3,31 procent. Pozostałe blue chipy pozostały w cieniu sektora bankowego, ale w indeksie WIG20 zwyżki zanotowało 15 spółek przy ledwie 5 przecenionych. Uwzględniając wagę spółek bankowych dla kondycji GPW i próbę przesilenia w sektorze, który był ważnym elementem półrocznej korekty WIG20, sesja sygnalizuje możliwość przesilenie na całym rynku i zakończenie okresu relatywnej słabości WIG20 wobec otoczenia. Niestety, w bliskim terminie lokalne zmienne będą trudne do grania w oderwaniu od postawy świata, nie mówiąc już o grze w kontrze do reakcji rynków bazowych na publikacje wyników kwartalnych amerykańskich spółek technologicznych, piątkowy raport z rynku pracy w USA, wyniki wyborów prezydenckich w USA i wreszcie efekty listopadowego posiedzenie FOMC. Wszystkie powyższe wydarzenia pojawią się na przestrzeni kolejnych kilku sesji na GPW, która po drodze będzie musiała zamknąć się na przedłużony weekend. W praktyce rynek jawi się jako skazany na ruchy dyktowane przez otoczenie, ale przy poprawnej postawie giełd bazowych nie należy wykluczać fazy relatywnej siły WIG20 wobec świata.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.