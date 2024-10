Nieco ponad godzinę po starcie notowań WIG20 znajdował się blisko 0,6 proc. na plusie, z kolei WIG był 0,5 proc. nad kreską. Do zakupów przekonały inwestorów optymistyczne nastroje przeważające na zagranicznych rynkach akcji. Większość głównych indeksów na pozostałych europejskich giełdach wystartowała na plusach, choć zasięg wzrostów jak na razie nie powala na kolana. Wyraźnie większą ochotę do zakupów przejawiają jedynie inwestorzy w Paryżu, co przekłada się na ponad 1 proc zwyżki indeksu CAC40.

WIG20 na zielono

Na krajowym rynku akcji prym wiodą największe spółki będąc motorem poniedziałkowych zwyżek indeksów. Na celowniku kupujących znalazły się akcje Grupy Kęty, które wróciły do łask po solidnej zeszłotygodniowej przecenie i dziś mogą się pochwalić najbardziej okazałą, bo przekraczająca ponad 3 proc., zwyżką wśród firm z indeksu. W czołówce najmocniej drożejących walorów znalazły się także papiery Allegro i Cyfrowego Polsatu.

Większy popyt pojawił się także na akcjach Budimeksu, co jest efektem publikacji nieco lepszych od oczekiwań wyników finansowych za III kwartał 2024 r. Jednocześnie nieco w tyle zostały akcje banków, do których inwestorzy podchodzą nieco ostrożniej, co przekłada się na mniej przekonujące zwyżki kursów. Natomiast ponownie w ostatnich dniach zawodzą KGHM i Orlen, którym najwyraźniej nie służą zawirowania na rynkach surowcowych, choć skala przeceny ich walorów jak na razie jest mocno ograniczona.